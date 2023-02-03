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Каталог товаров

Роботы-пылесосы в Санкт-Петербурге

Роботы-пылесосы в Санкт-Петербурге
Xiaomi 114 товаров
Tefal 5 товаров
Samsung 5 товаров
Midea 7 товаров
Dyson 10 товаров
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Хиты продаж
Робот-пылесос Xiaomi Dreame Bot L10 Pro (Белый)Робот-пылесос Xiaomi Dreame Bot L10 Pro (Белый)29 100 руб.31 598 руб.Робот-пылесос Xiaomi Dreame D9 (Белый)Робот-пылесос Xiaomi Dreame D9 (Белый)21 500 руб.27 640 руб.Робот-пылесос Xiaomi Dreame D9 (Черный)Робот-пылесос Xiaomi Dreame D9 (Черный)21 500 руб.27 640 руб.
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Полезная информация
3 февраля 2023
Какой робот пылесос купить?
2 февраля 2023
Какой вертикальный пылесос лучше выбрать для дома?
31 января 2023
Как настроить робот пылесос Xiaomi
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Рейтинги роботов-пылесосов
12/24/36/48
Цена
Робот-пылесос Xiaomi Nusign Desktop Cleaner (Белый)Робот-пылесос Xiaomi Nusign Desktop Cleaner (Белый)Робот-пылесос Xiaomi Nusign Desktop Cleaner (Белый)Робот-пылесос Xiaomi Nusign Desktop Cleaner (Белый)Робот-пылесос Xiaomi Nusign Desktop Cleaner (Белый)
Робот-пылесос Xiaomi Nusign Desktop Cleaner (Белый)Бренд:Xiaomi
В наличии
890 руб.
1 130 руб.
- 22%
Экономия 240 руб.
Быстрый заказ
Робот-пылесос Xiaomi Nusign Desktop Cleaner (Черный)Робот-пылесос Xiaomi Nusign Desktop Cleaner (Черный)Робот-пылесос Xiaomi Nusign Desktop Cleaner (Черный)Робот-пылесос Xiaomi Nusign Desktop Cleaner (Черный)Робот-пылесос Xiaomi Nusign Desktop Cleaner (Черный)
Робот-пылесос Xiaomi Nusign Desktop Cleaner (Черный)Бренд:Xiaomi
В наличии
890 руб.
1 024 руб.
- 14%
Экономия 134 руб.
Быстрый заказ
Пылесос Xiaomi Deerma DX118CПылесос Xiaomi Deerma DX118CПылесос Xiaomi Deerma DX118CПылесос Xiaomi Deerma DX118CПылесос Xiaomi Deerma DX118C
 1Пылесос Xiaomi Deerma DX118CБренд:Xiaomi
В наличии
2 200 руб.
3 142 руб.
- 30%
Экономия 942 руб.
Быстрый заказ
Пылесос Xiaomi Deerma DX900Пылесос Xiaomi Deerma DX900Пылесос Xiaomi Deerma DX900
Пылесос Xiaomi Deerma DX900Бренд:Xiaomi
В наличии
2 300 руб.
2 875 руб.
- 20%
Экономия 575 руб.
Быстрый заказ
Пылесос Xiaomi Deerma DX115Пылесос Xiaomi Deerma DX115Пылесос Xiaomi Deerma DX115Пылесос Xiaomi Deerma DX115
 1Пылесос Xiaomi Deerma DX115Бренд:Xiaomi
В наличии
2 500 руб.
2 006 руб.
Быстрый заказ
Вертикальный пылесос Deerma DX700SВертикальный пылесос Deerma DX700SВертикальный пылесос Deerma DX700SВертикальный пылесос Deerma DX700SВертикальный пылесос Deerma DX700S
Вертикальный пылесос Deerma DX700SБренд:XiaomiМощность всасывания:210 Вт
В наличии
2 800 руб.
4 270 руб.
- 35%
Экономия 1 470 руб.
Быстрый заказ
Вертикальный пылесос Deerma DX700S (Global)Вертикальный пылесос Deerma DX700S (Global)Вертикальный пылесос Deerma DX700S (Global)Вертикальный пылесос Deerma DX700S (Global)Вертикальный пылесос Deerma DX700S (Global)
Вертикальный пылесос Deerma DX700S (Global)Бренд:XiaomiМощность всасывания:210 Вт
В наличии
4 085 руб.
4 943 руб.
- 18%
Экономия 858 руб.
Быстрый заказ
Пылесос Xiaomi Deerma VC01 Wireless Vacuum CleanerПылесос Xiaomi Deerma VC01 Wireless Vacuum CleanerПылесос Xiaomi Deerma VC01 Wireless Vacuum CleanerПылесос Xiaomi Deerma VC01 Wireless Vacuum CleanerПылесос Xiaomi Deerma VC01 Wireless Vacuum Cleaner
 1Пылесос Xiaomi Deerma VC01 Wireless Vacuum CleanerБренд:XiaomiМощность всасывания:125 Вт
В наличии
4 500 руб.
5 490 руб.
- 19%
Экономия 990 руб.
Быстрый заказ
Пылесос Xiaomi Deerma VC20 PlusПылесос Xiaomi Deerma VC20 PlusПылесос Xiaomi Deerma VC20 PlusПылесос Xiaomi Deerma VC20 PlusПылесос Xiaomi Deerma VC20 Plus
 1Пылесос Xiaomi Deerma VC20 PlusБренд:XiaomiМощность всасывания:100 Вт
В наличии
4 900 руб.
6 171 руб.
- 21%
Экономия 1 271 руб.
Быстрый заказ
Пылесос Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner TJ200Пылесос Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner TJ200Пылесос Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner TJ200Пылесос Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner TJ200Пылесос Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner TJ200
 1Пылесос Xiaomi Deerma Vacuum Cleaner TJ200Бренд:XiaomiМощность всасывания:250 Вт
В наличии
6 700 руб.
8 241 руб.
- 19%
Экономия 1 541 руб.
Быстрый заказ
Робот-пылесос REDMOND RV-R350 (Черный)Робот-пылесос REDMOND RV-R350 (Черный)Робот-пылесос REDMOND RV-R350 (Черный)Робот-пылесос REDMOND RV-R350 (Черный)Робот-пылесос REDMOND RV-R350 (Черный)
Робот-пылесос REDMOND RV-R350 (Черный)Бренд:RedmondМощность всасывания:10 ВтТип уборки:Сухая и влажная
В наличии
6 900 руб.
7 935 руб.
- 14%
Экономия 1 035 руб.
Быстрый заказ
Робот-пылесос ILIFE V50 (Серебристый)Робот-пылесос ILIFE V50 (Серебристый)Робот-пылесос ILIFE V50 (Серебристый)Робот-пылесос ILIFE V50 (Серебристый)Робот-пылесос ILIFE V50 (Серебристый)
 1Робот-пылесос ILIFE V50 (Серебристый)Бренд:IlifeМощность всасывания:15 ВтПостроение карты помещения:НетЕмкость аккумулятора (А·ч):2.6Тип уборки:Сухая
В наличии
7 280 руб.
8 809 руб.
- 18%
Экономия 1 529 руб.
Быстрый заказ
Ручной пылесос ILIFE G50 (Белый)Ручной пылесос ILIFE G50 (Белый)Ручной пылесос ILIFE G50 (Белый)Ручной пылесос ILIFE G50 (Белый)Ручной пылесос ILIFE G50 (Белый)
 1Ручной пылесос ILIFE G50 (Белый)Бренд:Ilife
В наличии
7 290 руб.
8 529 руб.
- 15%
Экономия 1 239 руб.
Быстрый заказ
Пылесос Xiaomi Jimmy JV63Пылесос Xiaomi Jimmy JV63Пылесос Xiaomi Jimmy JV63Пылесос Xiaomi Jimmy JV63Пылесос Xiaomi Jimmy JV63
 2Пылесос Xiaomi Jimmy JV63Бренд:XiaomiМощность всасывания:130 Вт
В наличии
8 300 руб.
10 375 руб.
- 20%
Экономия 2 075 руб.
Быстрый заказ
Робот-пылесос Kitfort КТ-568 (Черный)Робот-пылесос Kitfort КТ-568 (Черный)Робот-пылесос Kitfort КТ-568 (Черный)Робот-пылесос Kitfort КТ-568 (Черный)Робот-пылесос Kitfort КТ-568 (Черный)
 1Робот-пылесос Kitfort КТ-568 (Черный)Бренд:KitfortМощность всасывания:25 ВтЕмкость аккумулятора (А·ч):2.6Тип уборки:Сухая
В наличии
8 990 руб.
10 518 руб.
- 15%
Экономия 1 528 руб.
Быстрый заказ
Пылесос Tefal TY6545RH (Черный)Пылесос Tefal TY6545RH (Черный)Пылесос Tefal TY6545RH (Черный)Пылесос Tefal TY6545RH (Черный)Пылесос Tefal TY6545RH (Черный)
 1Пылесос Tefal TY6545RH (Черный)Бренд:TefalМощность всасывания:350 Вт
В наличии
8 999 руб.
12 100 руб.
- 26%
Экономия 3 101 руб.
Быстрый заказ
Вертикальный пылесос Xiaomi Jimmy JV51Вертикальный пылесос Xiaomi Jimmy JV51Вертикальный пылесос Xiaomi Jimmy JV51Вертикальный пылесос Xiaomi Jimmy JV51Вертикальный пылесос Xiaomi Jimmy JV51
 1Вертикальный пылесос Xiaomi Jimmy JV51Бренд:XiaomiМощность всасывания:115 Вт
В наличии
9 100 руб.
17 136 руб.
- 47%
Экономия 8 036 руб.
Быстрый заказ
Пылесос ILIFE H70 Plus (Серый)Пылесос ILIFE H70 Plus (Серый)Пылесос ILIFE H70 Plus (Серый)Пылесос ILIFE H70 Plus (Серый)Пылесос ILIFE H70 Plus (Серый)
Пылесос ILIFE H70 Plus (Серый)Бренд:IlifeМощность всасывания:120 Вт
В наличии
9 490 руб.
11 008 руб.
- 14%
Экономия 1 518 руб.
Быстрый заказ
Робот-пылесос REDMOND RV-R270 (Белый)Робот-пылесос REDMOND RV-R270 (Белый)Робот-пылесос REDMOND RV-R270 (Белый)Робот-пылесос REDMOND RV-R270 (Белый)Робот-пылесос REDMOND RV-R270 (Белый)
 1Робот-пылесос REDMOND RV-R270 (Белый)Бренд:RedmondМощность всасывания:15 ВтЕмкость аккумулятора (А·ч):2.6Тип уборки:Сухая и влажная
В наличии
9 800 руб.
12 446 руб.
- 22%
Экономия 2 646 руб.
Быстрый заказ
Пылесос Midea VSS2180-S (Серый/Фиолетовый)Пылесос Midea VSS2180-S (Серый/Фиолетовый)Пылесос Midea VSS2180-S (Серый/Фиолетовый)Пылесос Midea VSS2180-S (Серый/Фиолетовый)Пылесос Midea VSS2180-S (Серый/Фиолетовый)
 2Пылесос Midea VSS2180-S (Серый/Фиолетовый)Бренд:MideaМощность всасывания:150 Вт
В наличии
9 990 руб.
13 700 руб.
- 28%
Экономия 3 710 руб.
Быстрый заказ
Робот пылесос ROYAL WELLFORT VT-33 (Черный)Робот пылесос ROYAL WELLFORT VT-33 (Черный)Робот пылесос ROYAL WELLFORT VT-33 (Черный)Робот пылесос ROYAL WELLFORT VT-33 (Черный)
Робот пылесос ROYAL WELLFORT VT-33 (Черный)Бренд:Royal WellfortМощность всасывания:16 ВтЕмкость аккумулятора (А·ч):2Тип уборки:Сухая
В наличии
9 999 руб.
13 500 руб.
- 26%
Экономия 3 501 руб.
Быстрый заказ
Ручной пылесос ILIFE G80 (Белый)Ручной пылесос ILIFE G80 (Белый)Ручной пылесос ILIFE G80 (Белый)Ручной пылесос ILIFE G80 (Белый)Ручной пылесос ILIFE G80 (Белый)
 1Ручной пылесос ILIFE G80 (Белый)Бренд:IlifeМощность всасывания:130 Вт
В наличии
10 500 руб.
12 390 руб.
- 16%
Экономия 1 890 руб.
Быстрый заказ
Вертикальный пылесос Xiaomi Trouver Solo 10Вертикальный пылесос Xiaomi Trouver Solo 10Вертикальный пылесос Xiaomi Trouver Solo 10Вертикальный пылесос Xiaomi Trouver Solo 10Вертикальный пылесос Xiaomi Trouver Solo 10
 1Вертикальный пылесос Xiaomi Trouver Solo 10Бренд:XiaomiМощность всасывания:85 Вт
В наличии
10 600 руб.
14 583 руб.
- 28%
Экономия 3 983 руб.
Быстрый заказ
Пылесос Xiaomi Jimmy JV63 (Global)Пылесос Xiaomi Jimmy JV63 (Global)Пылесос Xiaomi Jimmy JV63 (Global)Пылесос Xiaomi Jimmy JV63 (Global)Пылесос Xiaomi Jimmy JV63 (Global)
Пылесос Xiaomi Jimmy JV63 (Global)Бренд:XiaomiМощность всасывания:130 Вт
В наличии
10 700 руб.
13 161 руб.
- 19%
Экономия 2 461 руб.
Быстрый заказ
Робот-пылесос REDMOND RV-R151 (Черный)Робот-пылесос REDMOND RV-R151 (Черный)Робот-пылесос REDMOND RV-R151 (Черный)Робот-пылесос REDMOND RV-R151 (Черный)Робот-пылесос REDMOND RV-R151 (Черный)
 1Робот-пылесос REDMOND RV-R151 (Черный)Бренд:RedmondМощность всасывания:18 ВтЕмкость аккумулятора (А·ч):2.6Тип уборки:Сухая и влажная
В наличии
11 100 руб.
13 986 руб.
- 21%
Экономия 2 886 руб.
Быстрый заказ
Пылесос Dreame P10 (Белый)Пылесос Dreame P10 (Белый)Пылесос Dreame P10 (Белый)Пылесос Dreame P10 (Белый)Пылесос Dreame P10 (Белый)
 2Пылесос Dreame P10 (Белый)Бренд:XiaomiМощность всасывания:100 Вт
В наличии
11 400 руб.
14 000 руб.
- 19%
Экономия 2 600 руб.
Быстрый заказ
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum- Mop 2 Lite (Белый)Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum- Mop 2 Lite (Белый)Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum- Mop 2 Lite (Белый)
 2Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum- Mop 2 Lite (Белый)Бренд:XiaomiПостроение карты помещения:ЕстьЕмкость аккумулятора (А·ч):2.6Тип уборки:Сухая и влажная
В наличии
12 200 руб.
14 000 руб.
- 13%
Экономия 1 800 руб.
Быстрый заказ
Робот-пылесос ILIFE A80 Pro (Синий)Робот-пылесос ILIFE A80 Pro (Синий)Робот-пылесос ILIFE A80 Pro (Синий)Робот-пылесос ILIFE A80 Pro (Синий)Робот-пылесос ILIFE A80 Pro (Синий)
 2Робот-пылесос ILIFE A80 Pro (Синий)Бренд:IlifeПостроение карты помещения:ЕстьЕмкость аккумулятора (А·ч):2.4Тип уборки:Сухая и влажная
В наличии
12 490 руб.
15 800 руб.
- 21%
Экономия 3 310 руб.
Быстрый заказ
Робот-пылесос Midea VCR08 (Черный)Робот-пылесос Midea VCR08 (Черный)Робот-пылесос Midea VCR08 (Черный)Робот-пылесос Midea VCR08 (Черный)Робот-пылесос Midea VCR08 (Черный)
 2Робот-пылесос Midea VCR08 (Черный)Бренд:MideaМощность всасывания:18 ВтПостроение карты помещения:ЕстьЕмкость аккумулятора (А·ч):3.4Тип уборки:Сухая и влажная
В наличии
12 490 руб.
15 900 руб.
- 22%
Экономия 3 410 руб.
Быстрый заказ
Робот-пылесос Midea VCR03 (Белый)Робот-пылесос Midea VCR03 (Белый)Робот-пылесос Midea VCR03 (Белый)Робот-пылесос Midea VCR03 (Белый)
 3Робот-пылесос Midea VCR03 (Белый)Бренд:MideaМощность всасывания:15 ВтПостроение карты помещения:НетЕмкость аккумулятора (А·ч):1.5Тип уборки:Сухая и влажная
В наличии
12 490 руб.
15 980 руб.
- 22%
Экономия 3 490 руб.
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Адреса магазинов

Мы расположены по адресу:
  • пр-кт Энгельса, 126 к1
  • Искровский пр-кт, 19 к1
  • Ленсовета, 75

График работы магазинов: ежедневно с 9 до 21

Магазины роботов пылесосов в СПб
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8 (812) 507-83-23
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Отзывы покупателей роботов-пылесосов

Пылесос Dreame P10 PRO (Белый)
5.0
Иван
8 марта 2023
Опыт использования:менее месяца Достоинства:Полностью стоит своих денег. Легкий и мощный. Легко им залезть в самые глухие места. Колба легко смывается и вытряхивается. Сразу с диванов и кроватей...
Пылесос Dreame P10 PRO (Белый)
5.0
Дмитрий
8 марта 2023
Опыт использования:менее месяца Достоинства:Очень быстрая и удобная доставка у Марвел, с отслеживанием в приложении. Товар был оригинальным - РСТ версия. Все очень понравилось. Приехал заряженным...
Робот-пылесос Xiaomi Lydsto R1D Robot Vacuum Cleaner (Белый)
5.0
Андрей
8 марта 2023
Достоинства:Очень хорошо моет и пылесосить, также сам рисует карту и запоминает, Недостатки:Русский язык не загружает Комментарий:Это второй после жены пощник
Робот-пылесос Xiaomi Lydsto R1D Robot Vacuum Cleaner (Белый)
5.0
Елена
8 марта 2023
Достоинства:Легкость управления, несмотря на отсутствие инструкции на русском. Убирает ковер даже с ворсом в 4 см. Очень хороший функционал и качество за свои деньги Недостатки:Не выявили...
Беспроводной пылесос Neatsvor T30 (Черный)
5.0
Надежда
8 марта 2023
Опыт использования:несколько месяцев Достоинства:Пылесосит, моет, самоочищается Недостатки:Сантиметров 5 до стены не берёт, в углах всё равно грязно Комментарий:Абсолютно довольна!
Беспроводной пылесос Neatsvor T30 (Черный)
5.0
Ирина
8 марта 2023
Достоинства:О! Он супер! Недостатки:Нет Комментарий:Я полностью довольна пылесосом. Раньше покупала только Дайсон. Покупать этот пылесос долго сомневалась! Сейчас я с ним и утром и вечером ) он...
Беспроводной пылесос Neatsvor T30 (Черный)
5.0
Никита
8 марта 2023
Достоинства: Большая емкость для воды Долго держит зарядку Недостатки:Нет Комментарий:Советую к покупке
Робот-пылесос Dreame D10S Plus (Черный)
5.0
Алина
8 марта 2023
Опыт использования:несколько месяцев Достоинства:Хорошо убирает Недостатки:Не нашла Комментарий:Отличный помощник, особенно в доме с животным
Робот-пылесос Dreame D10S Plus (Черный)
5.0
Артем
8 марта 2023
Достоинства:Отлично убирается! Недостатки:Как не крути, а счетку необходимо очищать от брига длинных волос каждый раз ))) Комментарий:Очень доволен покупкой! Рекомендую!
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Высота (см)
Время работы от аккумулятора (мин)
Фильтр тонкой очистки
Объем контейнера для пыли (л)
Объем контейнера для воды (л)
Тип датчиков
Построение карты помещения
Автоматическая установка на зарядное устройство
Управление через Алису
Глобальная версия
Очистить
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55,52,51,49,56,55,49,102,102,102,98,98,54,97,57,54,56,99,54,57,102,52,50,52,102,98,99,53,97,48,101,51
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