Роботы-пылесосы в Санкт-Петербурге
Роботы-пылесосы в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Xiaomi Dreame Bot L10 Pro (Белый)29 100 руб.31 598 руб.Робот-пылесос Xiaomi Dreame D9 (Белый)21 500 руб.27 640 руб.Робот-пылесос Xiaomi Dreame D9 (Черный)21 500 руб.27 640 руб.Смотреть все
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3 февраля 2023Какой робот пылесос купить?
2 февраля 2023Какой вертикальный пылесос лучше выбрать для дома?
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Робот-пылесос REDMOND RV-R350 (Черный)Бренд:RedmondМощность всасывания:10 ВтТип уборки:Сухая и влажная
Робот-пылесос ILIFE V50 (Серебристый)Бренд:IlifeМощность всасывания:15 ВтПостроение карты помещения:НетЕмкость аккумулятора (А·ч):2.6Тип уборки:Сухая
Робот-пылесос Kitfort КТ-568 (Черный)Бренд:KitfortМощность всасывания:25 ВтЕмкость аккумулятора (А·ч):2.6Тип уборки:Сухая
Робот-пылесос REDMOND RV-R270 (Белый)Бренд:RedmondМощность всасывания:15 ВтЕмкость аккумулятора (А·ч):2.6Тип уборки:Сухая и влажная
Робот пылесос ROYAL WELLFORT VT-33 (Черный)Бренд:Royal WellfortМощность всасывания:16 ВтЕмкость аккумулятора (А·ч):2Тип уборки:Сухая
Робот-пылесос REDMOND RV-R151 (Черный)Бренд:RedmondМощность всасывания:18 ВтЕмкость аккумулятора (А·ч):2.6Тип уборки:Сухая и влажная
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum- Mop 2 Lite (Белый)Бренд:XiaomiПостроение карты помещения:ЕстьЕмкость аккумулятора (А·ч):2.6Тип уборки:Сухая и влажная
Робот-пылесос ILIFE A80 Pro (Синий)Бренд:IlifeПостроение карты помещения:ЕстьЕмкость аккумулятора (А·ч):2.4Тип уборки:Сухая и влажная
Робот-пылесос Midea VCR08 (Черный)Бренд:MideaМощность всасывания:18 ВтПостроение карты помещения:ЕстьЕмкость аккумулятора (А·ч):3.4Тип уборки:Сухая и влажная
Наши преимущества:
Большой выборБолее 200 моделей роботов-пылесосов в наличии и под заказ.
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Гарантия и качествоРасширенная гарантия в подарок. Возврат в течение 14 дней.
Более 5 лет на рынкеИ более 1000 довольных клиентов.
Принимаем к оплате
Адреса магазинов
Мы расположены по адресу:
- пр-кт Энгельса, 126 к1
- Искровский пр-кт, 19 к1
- Ленсовета, 75
График работы магазинов: ежедневно с 9 до 21
Получить консультацию вы можете по телефону:
8 (812) 507-83-23
8 (812) 507-83-23
Отзывы покупателей роботов-пылесосов
Иван
8 марта 2023
Опыт использования:менее месяца Достоинства:Полностью стоит своих денег. Легкий и мощный. Легко им залезть в самые глухие места. Колба легко смывается и вытряхивается. Сразу с диванов и кроватей...
Дмитрий
8 марта 2023
Опыт использования:менее месяца Достоинства:Очень быстрая и удобная доставка у Марвел, с отслеживанием в приложении. Товар был оригинальным - РСТ версия. Все очень понравилось. Приехал заряженным...
Андрей
8 марта 2023
Достоинства:Очень хорошо моет и пылесосить, также сам рисует карту и запоминает, Недостатки:Русский язык не загружает Комментарий:Это второй после жены пощник
Елена
8 марта 2023
Достоинства:Легкость управления, несмотря на отсутствие инструкции на русском. Убирает ковер даже с ворсом в 4 см. Очень хороший функционал и качество за свои деньги Недостатки:Не выявили...
Надежда
8 марта 2023
Опыт использования:несколько месяцев Достоинства:Пылесосит, моет, самоочищается Недостатки:Сантиметров 5 до стены не берёт, в углах всё равно грязно Комментарий:Абсолютно довольна!
Ирина
8 марта 2023
Достоинства:О! Он супер! Недостатки:Нет Комментарий:Я полностью довольна пылесосом. Раньше покупала только Дайсон. Покупать этот пылесос долго сомневалась! Сейчас я с ним и утром и вечером ) он...
Никита
8 марта 2023
Достоинства: Большая емкость для воды Долго держит зарядку Недостатки:Нет Комментарий:Советую к покупке
Алина
8 марта 2023
Опыт использования:несколько месяцев Достоинства:Хорошо убирает Недостатки:Не нашла Комментарий:Отличный помощник, особенно в доме с животным
Артем
8 марта 2023
Достоинства:Отлично убирается! Недостатки:Как не крути, а счетку необходимо очищать от брига длинных волос каждый раз ))) Комментарий:Очень доволен покупкой! Рекомендую!
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